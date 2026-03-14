Daniel Garnero: Si tenemos estos problemas en la Libertadores, no la vamos a pasar bien
El técnico de Universidad Católica fue autocrítico con los errores defensivos en su duelo ante Everton.
El técnico de Universidad Católica fue autocrítico con los errores defensivos en su duelo ante Everton.
Daniel Garnero, entrenador de Universidad Católica, analizó el empate frente a Everton en el Claro Arena y aunque rescató la entrega de sus pupilos por igualar viniendo desde atrás, el estratega no ocultó su preocupación por la fragilidad defensiva.
"Es difícil cuando planificas una cosa y en menos de 10 minutos ya pierdes por dos goles. Estuvimos muy imprecisos y regalamos situaciones. Nos pasó también con Cobresal. Es un problema recurrente que tenemos que solucionar", repasó el técnico argentino.
Seguido a ello, anticipó su presencia en la Copa Libertadores: "En la competencia internacional te tocan equipos de grandes planteles y excelentes futbolistas. Si tenemos estos problemas que estamos teniendo, no la vamos a pasar bien. Si mejoramos, vamos a competir".
Consultado por la actuación de Vicente Bernedo en el segundo tanto viñamarino, Garnero salió en su defensa: "Se equivocó como nos equivocamos todos. Es algo solucionable. Estaba haciendo un buen torneo, pero pretendo más de él y de todos, porque sé que tenemos plantel para estar mejor".