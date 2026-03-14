Daniel Garnero: Si tenemos estos problemas en la Libertadores, no la vamos a pasar bien

Daniel Garnero, entrenador de Universidad Católica, analizó el empate frente a Everton en el Claro Arena y aunque rescató la entrega de sus pupilos por igualar viniendo desde atrás, el estratega no ocultó su preocupación por la fragilidad defensiva.

"Es difícil cuando planificas una cosa y en menos de 10 minutos ya pierdes por dos goles. Estuvimos muy imprecisos y regalamos situaciones. Nos pasó también con Cobresal. Es un problema recurrente que tenemos que solucionar", repasó el técnico argentino.

Seguido a ello, anticipó su presencia en la Copa Libertadores: "En la competencia internacional te tocan equipos de grandes planteles y excelentes futbolistas. Si tenemos estos problemas que estamos teniendo, no la vamos a pasar bien. Si mejoramos, vamos a competir".

Consultado por la actuación de Vicente Bernedo en el segundo tanto viñamarino, Garnero salió en su defensa: "Se equivocó como nos equivocamos todos. Es algo solucionable. Estaba haciendo un buen torneo, pero pretendo más de él y de todos, porque sé que tenemos plantel para estar mejor".