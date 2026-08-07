Daniel Garnero valoró el triunfo de la UC: Vino muy bien para sacarnos cosas de la cabeza

Anticipando lo que será su partido ante Estudiantes de la Plata por octavos de la Copa Libertadores, el técnico Daniel Garnero evaluó en conferencia la victoria de Universidad Católica que tuvo este viernes ante Cobresal por el inicio de la fecha 18 en la Liga de Primera.

"El partido fue difícil, parejo y trabado. Nos costó tener una claridad en las llegadas. En el segundo tiempo hicimos un gol fortuito, pero el equipo buscó (...). Yo estaba contento si ganábamos 1-0 igual, pero el gol de Fer (Zampedri) es de una jerarquía individual", precisó.

Seguido a ello apuntó al partido del martes en Argentina y lamentó la lesión que sacó a Juan Ignacio Díaz anticipadamente: "Estamos muy bien para enfrentar los octavos. Lamentablemente tendremos menos opciones, pero nos vino muy bien ganar para sacarnos un montón de cosas de la cabeza".

"Tenemos un plantel que está preparado para este tipo de situaciones. Nos pasó ya en otros momentos y el plantel reacciona. (...) Vi el partido con Independiente, con Defensa y con Boca. Lo conozco bien a Estudiantes, pero lo que vamos a hacer lo vamos a ir hablando con los muchachos", cerró.

La UC visitará a Estudiantes de La Plata el martes 11 de agosto a las 20:30 horas (00:30 GMT), en la ida de octavos de la Libertadores, y lo podrás seguir en nuestras plataformas.