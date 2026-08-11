Daniel Garnero y el empate con Estudiantes: No hicimos un partido como para perderlo

Daniel Garnero, director técnico de Universidad Católica, analizó el empate 1-1 frente a Estudiantes de La Plata por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América y afirmó que fue un resultado justo, destacando el planteamiento que usaron en Argentina.

"El trámite del juego fue difícil, nos costó. Pero bueno, el resultado termina siendo justo. La verdad que no hicimos un partido como para perderlo. Y después del gol el equipo se soltó. Los estados de ánimo cambian y pudimos haber encontrado algún ataque más profundo", declaró.

Seguido a ello, Garnero dedicó unas palabras para el cometido de Fernando Zampedri, aunque también lamentó su suspensión por tarjetas amarillas.

"Es el jugador más importante en la historia del club. Es una leyenda viva. (...) No tenerlo el próximo partido es una baja muy importante, pero tenemos que prepararnos para hacer el mejor partido y lograr la clasificación", expresó.

Por último, habló sobre las múltiples bajas del equipo y expresó su deseo en la posibilidad de contar con algún fichaje.

"Tuvimos mucha cirugía en este semestre y llegamos a una instancia muy importante con el plantel golpeado. Ojalá también pueda reactivarse alguna posibilidad de refuerzo, porque no es solo una posición donde tenemos problemas", cerró.

La revancha entre la UC y Estudiantes será el próximo martes 18 de agosto en el Claro Arena, y la podrás seguir en nuestras plataformas.