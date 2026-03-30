Delegación Presidencial no permitió público de Boca Juniors en duelo ante la UC en el Claro Arena

La Delegación Presidencial Metropolitana dio una dura noticia al encuentro que Universidad Católica animará ante Boca Juniors, por su estreno la Copa Libertadores, luego de no permitir la presencia de público visitante por motivos de seguridad en el Claro Arena.

"La Delegación Presidencial Metropolitana comunicó que el partido deberá disputarse sin la presencia de hinchada visitante, con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes al evento y de los entornos del recinto", sostuvo el escrito.

Asimismo, el elenco de la precordillera aclaró que: "Sin perjuicio de acatar y comprender la decisión de la autoridad, Cruzados intentó un acuerdo con el equipo rival (...). Sin embargo, este acuerdo no fue posible y no se pudo presentar a tiempo a las autoridades competentes".

Hasta entonces, el renovado recinto precordillerano tendrá que prepararse para recibir solo hinchas del anfitrión cuando hagan su estreno por el Grupo D, este próximo martes 7 de abril a partir de las 20:30 horas (23:30 GMT).