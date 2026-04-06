Delegado Codina destacó el trabajo de seguridad para el UC vs. Boca: "Estamos conformes"

Germán Codina, delegado presidencial de la Región Metropolitana, encabezó la inspección de seguridad al Claro Arena de cara al partido de Copa Libertadores entre Universidad Católica y Boca Juniors, destacando el trabajo conjunto para que el partido se desarrolle con público visitante este martes 7 de abril.

"Hemos hecho una inspección exhaustiva que se suma también a la visita en la mañana de la Conmebol. Estamos tranquilos de que esto mañana sea una fiesta del deporte y eso es lo que esperamos que sea para nuestro país, para la zona, para el sector", señaló ante los medios.

Luego de la revisión junto a Carabineros y personal de Cruzados, Codina detalló que el contingente de guardias será de 329 y habrá cortes de calles desde las 16:30 para el ingreso de elementos de animación al estadio

"Estamos conformes. Obviamente, sabemos que este es un esfuerzo primario de Cruzados, de la Católica", sumó. Aunque se dieron ciertas indicaciones respecto a algunas estructuras, Codina expresó: "Entendemos también que por la premura de los tiempos se adoptaron medidas que sí nos dejan satisfechos, pero también sabemos que el nivel y el estándar de este estadio va a hacer que Cruzados se preocupe de que este tipo de separaciones quede debidamente establecido para el futuro".

"Aprovechamos de hacer un llamado a entender que este es un espacio deportivo, que de alguna manera tiene que inculcar valores no solamente a los asistentes, sino al resto de la sociedad. El fútbol cumple también un rol social. Entonces el llamado es a que se entienda que se viene a disfrutar, a pasarlo bien, a ver un espectáculo deportivo de nivel internacional", agregó, con la ilusión de que un duelo en un estadio sin rejas como el Claro Arena sea un ejemplo a seguir.

En la línea de la seguridad, el delegado expuso que "en el Estadio Nacional nos interesa poder implementar también el control biométrico. Esto es algo que he hablado con la ministra tanto del Deporte como con la ministra de Seguridad y también el ministro del Interior. Son medidas que muestran que se puede ir avanzando en el control de situaciones complejas y de esa manera también brindar la seguridad porque lo que queremos hacer en definitiva es salvar el fútbol".

"Ha habido reuniones en la Delegación también con gente de Colo Colo, gente de la (Universidad de) Chile, que son clubes que sabemos tienen una cantidad importante de hinchas, y obviamente lo que nos interesa es construir una relación que sea fructífera, un sano vínculo entre la autoridad y los distintos clubes como una manera también de facilitar que los hinchas puedan disfrutar los espectáculos", complementó en miras a la organización de otros encuentros de alta convocatoria.