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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

Desde Italia se sumó club interesado en los goles de Justo Giani

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El destacado nivel exhibido por el delantero argentino Justo Giani habría despertado el interés de varios clubes

Desde Italia se sumó club interesado en los goles de Justo Giani
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Justo Giani es una de las figuras para el buen presente que vive Universidad Católica en esta temporada 2026, donde marcha como escolta del líder Colo Colo en el Campeonato Nacional y está en octavos de final de Copa Libertadores.

El destacado nivel exhibido por el delantero argentino despertó el interés de varios clubes en este mercado de fichajes y ahora se habría sumado un elenco europeo.

Según dio a conocer en las últimas horas TransferFeed, el atacante trasandino de los cruzados estaría en carpeta de Sampdoria de Italia.

El citado medio resaltó la capacidad goleadora del ariete y que, además, puede desempeñarse por ambas bandas de la ofensiva, como también de delantero centro.

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