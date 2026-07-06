La Unión Demócrata Independiente (UDI) oficializó este lunes la creación de "Más trabajo para Chile ahora", una instancia técnica que reúne a parlamentarios, académicos y exministros de Trabajo, Economía y Hacienda de los gobiernos de Sebastián Piñera (2010-2014, 2018-2022), como Evelyn Matthei, Nicolás Monckeberg y Camila Merino.

El objetivo del grupo es elaborar una propuesta transversal que complemente la agenda de reactivación laboral del Ejecutivo.

La diputada UDI Constanza Hube, integrante de la Comisión de Trabajo, explicó que, si bien el crecimiento es clave, "eso también tiene que venir acompañado —y así lo muestran los números— de una disminución de los costos laborales para el empleador, y ver bien también las causas más bien prácticas, que no necesariamente requieren leyes, sino que más bien (requieren) ciertos reajustes".

Al término de la primera sesión, la legisladora detalló los tres ejes prioritarios que guiarán el trabajo: incentivar las concesiones para dinamizar la creación de empleos, potenciar la capacitación de mujeres en rubros no tradicionales y revisar el aumento de los costos laborales y frenar la constante judicialización que afecta a las empresas, especialmente a las pymes.

"Esperamos poder entregar este paquete de propuestas al Gobierno el próximo mes", señaló Hube, anticipando que la mesa técnica sostendrá varias reuniones adicionales antes de evacuar el documento final.

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