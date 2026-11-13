El Claro Arena pasó a la final de los Premios Estadios Summit en España

El Claro Arena, estadio de Universidad Católica, volvió a destacar a nivel internacional tras ser confirmado como finalista de los Premios Estadios Summit 2026, organizados en España.

La casa del elenco "cruzado" compite en la categoría "Mejor Proyecto de Estadio o Infraestructura Deportiva" del certamen realizado por la empresa Planner Exhibitions, y que se presenta como "el principal evento de Estadios, Arenas e Infraestructuras deportivas del sur de Europa".

El recinto de San Carlos de Apoquindo está en carrera junto al espacio multiusos Roig Arena (Valencia, España), el Adidas Arena (París, Francia) y el remodelado Estadio "José Alvalade" 2.0 (Lisboa, Portugal).

La elección será realizada por un jurado especializado y la ceremonia se realizará en doble jornada, entre el 18 y 19 de noviembre, en el Estadio Metropolitano de Madrid, propiedad del club Atlético de Madrid.

Cabe recordar que en febrero el estadio de la UC ganó la categoría deportiva en el premio "Edificio del Año" de la revista de arquitectura ArchDaily.

Además, en marzo logró el tercer lugar en la votación online "Estadio del Año" del sitio web especializado StadiumDB.