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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

Fernando Zuqui y su renovación en la UC: Mi idea era un tiempo más, al menos un año

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El volante argentino aclaró que no esperaba que su vínculo con la institución fuese por seis meses más.

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A pocos días de confirmarse su renovación en Universidad Católica hasta finales de 2026, el volante Fernando Zuqui atendió a los medios en conferencia este martes para analizar lo que fue este proceso y anticipar los próximos desafíos del equipo en Copa Chile.

"Siempre le manifesté a mi representante y al club que mi idea era un tiempo más, al menos un año. El club me manifestó las ganas de que fueran seis meses y agradezco el esfuerzo. Estoy muy a gusto aquí y daré lo mejor para una posible renovación el año que viene", aseguró el argentino.

Posterior a eso, se refirió a la diferencia en la lucha por la Liga de Primera con el líder Colo Colo: "Diez puntos es una diferencia amplia, pero tenemos con qué seguir compitiendo. Tenemos una camiseta muy grande y necesitamos pelear en todos los frentes. El hecho de ser protagonistas y dar un buen fútbol es lo que nos mantendrá en la pelea hasta la última fecha".

Finalmente, anticipó la visita a Deportes Copiapó en Copa Chile este 20 de junio: "Lo sintético (del Estadio "Luis Valenzuela Hermosilla") no es lo mejor por mi lesión, pero me siento bien físicamente y estoy a disposición del técnico para lo que necesite".

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