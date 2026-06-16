Fernando Zuqui y su renovación en la UC: Mi idea era un tiempo más, al menos un año
El volante argentino aclaró que no esperaba que su vínculo con la institución fuese por seis meses más.
El volante argentino aclaró que no esperaba que su vínculo con la institución fuese por seis meses más.
A pocos días de confirmarse su renovación en Universidad Católica hasta finales de 2026, el volante Fernando Zuqui atendió a los medios en conferencia este martes para analizar lo que fue este proceso y anticipar los próximos desafíos del equipo en Copa Chile.
"Siempre le manifesté a mi representante y al club que mi idea era un tiempo más, al menos un año. El club me manifestó las ganas de que fueran seis meses y agradezco el esfuerzo. Estoy muy a gusto aquí y daré lo mejor para una posible renovación el año que viene", aseguró el argentino.
Posterior a eso, se refirió a la diferencia en la lucha por la Liga de Primera con el líder Colo Colo: "Diez puntos es una diferencia amplia, pero tenemos con qué seguir compitiendo. Tenemos una camiseta muy grande y necesitamos pelear en todos los frentes. El hecho de ser protagonistas y dar un buen fútbol es lo que nos mantendrá en la pelea hasta la última fecha".
Finalmente, anticipó la visita a Deportes Copiapó en Copa Chile este 20 de junio: "Lo sintético (del Estadio "Luis Valenzuela Hermosilla") no es lo mejor por mi lesión, pero me siento bien físicamente y estoy a disposición del técnico para lo que necesite".