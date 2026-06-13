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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

Universidad Católica anunció la renovación de Fernando Zuqui

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El mediocampista argentino extendió su vínculo con el cuadro estudiantil por los próximos seis meses.

Universidad Católica anunció la renovación de Fernando Zuqui
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Se acabó la especulación en Universidad Católica, ya que este sábado el técnico Daniel Garnero tendrá un motivo para sonreír luego de que se oficializase la renovación del volante Fernando Zuqui hasta diciembre de 2026.

El argentino finalizaba su vínculo con la tienda "Cruzada" a fines de junio, por lo que la dirigencia priorizó las negociaciones para sostener a una de las piezas claves tanto en la Liga de Primera como la Copa Libertadores.

Zuqui disputó 13 compromisos entre ambas competiciones mencionadas y registró dos asistencias. De este modo, el cuadro precordillerano hizo valer su quinto cupo de extranjero y deja un espacio en caso de necesitar otra pieza.

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