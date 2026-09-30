FIFA revalidó la certificación de calidad de la cancha del Claro Arena

La cancha del Claro Arena renovó su certificación "FIFA Quality Pro", la máxima categoría otorgada por el organismo rector que garantiza cumplir con los más altos estándares internacionales para la práctica del fútbol profesional.

El documento oficial ratificó la validez del sello desde el 25 de agosto de 2026 hasta el 24 de agosto de 2027, luego de que el sistema instalado por la firma FieldTurf Inc. superara sin observaciones su primer control.

Para cumplir con los parámetros exigidos por la entidad internacional, la superficie conservó íntegros los 10 milímetros de espesor en su base amortiguadora y los 42 milímetros de altura en su fibra sintética gracias a los trabajos de mantención.

Esta recertificación permite al estadio de Universidad Católica continuar facultado para albergar compromisos de la Liga de Primera y competencias continentales oficiales bajo la reglamentación de Conmebol y FIFA.