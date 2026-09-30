Comisión mixta despachó Reglas de Uso de la Fuerza: faltan dos votaciones para que sea ley

El proyecto de ley que regula las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) dio este miércoles un nuevo paso en el Congreso, a ser despachado en comisión mixta, instancia que zanjó las divergencias técnicas y políticas suscitadas entre la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado.

La propuesta legislativa, enviada originalmente a trámite durante el Gobierno de Gabriel Boric, entrega certeza jurídica y protección legal a los funcionarios de Carabineros, Policía de Investigaciones (PDI) y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) cuando hagan uso de su armamento de servicio en el cumplimiento de su deber, elevando a rango legal directrices que antes estaban supeditadas a reglamentos institucionales internos.

Respaldo normativo a las policías

Presente en la sede del Parlamento por segunda jornada consecutiva, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, valoró que, tras "un año y medio esperando, esta mixta dé resultados y que hoy empiece a primar el sentido común".

"Le damos un ordenamiento y una certeza al uso de la fuerza a nuestras Fuerzas de Orden y Seguridad, que van a la calle a enfrentar a los delincuentes, justo, además, en una semana crítica de enfrentamientos en nuestras calles, y es por eso que esto cobra un doble sentido", afirmó el secretario de Estado.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, celebró el consenso alcanzado afirmando que "hoy empieza a primar el sentido común". (FOTO: ATON)

En esta línea, indicó que "cuando el país requiere más seguridad, requiere más fuerza y decisión en las calles, era necesario tener un marco jurídico potente para que todos esos hombres y mujeres que arriesgan su vida y nos defienden, hoy tengan mayor respaldo jurídico".

"Cuando hablamos de apoyar a las policías, a Carabineros de Chile, se trata de esto: un trabajo de toda la sociedad, en este caso de todo el mundo político, dejando al lado las diferencias y aunando las voluntades para tener un mayor respaldo cuando se requiere", puntualizó Arrau.

Pasos pendientes para la promulgación

Con la evacuación del informe de la comisión mixta concluida, el texto ingresará ahora a su etapa final de tramitación en el Parlamento.

Para que el proyecto sea remitido al Ejecutivo y quede en condiciones de ser promulgado como ley de la República, el informe articulado deberá ser ratificado mediante dos votaciones generales: primero en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados y, posteriormente, en la sala del Senado.