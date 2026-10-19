Fue ante la U: La UC conmemoró aniversario del récord goleador de Zampedri

Universidad Católica conmemoró este lunes los dos años del hito de Fernando Zampedri, destacando que ya acumula 174 conquistas oficiales desde que se consolidó como el máximo artillero en la historia del club.

El atacante nacionalizado alcanzó el registro el 19 de octubre de 2024 al anotar su diana número 119 en el clásico ante Universidad de Chile en el Santa Laura, quebrando la marca de 118 goles que ostentaba Rodrigo Barrera desde la temporada 2002.

Durante los dos años posteriores a ese compromiso, el "Toro" extendió su ventaja con 55 anotaciones adicionales, registrando en esta temporada 2026 un balance de 25 tantos en la Liga de Primera y 35 festejos sumando todas las competencias.

Con 6 partidos restantes, Zampedri podrá seguir ampliando sus registros con 38 años hasta el siguiente año, ya que su vínculo con la institución es hasta fines de 2027.