En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el doctor Badir Chahuán, uno de los jefes de la Fundación Arturo López Pérez (FALP), enfatizó en Cooperativa la importancia de someterse a una mamografía a tiempo para que la dolencia sea "altamente tratable y curable".

De acuerdo con la FALP, el año pasado murieron 1.817 personas por cáncer de mama en Chile -un promedio de cinco al día-, pero sólo cuatro de cada 10 mujeres se hacen la mamografía: son cifras "alarmantes", dice el jefe de la Unidad de Cirugía Oncológica y Reconstructiva de Mama de la Fundación.

"Un 90 a 95% de las pacientes podrían sobrevivir si logramos detectar esta enfermedad en el minuto correcto. ¿Por qué mueren tantas teniendo más o menos seis mil diagnósticos de cáncer de mama al año, y se nos mueren dos mil? No corresponden con ese 95% (...) y la razón es que no estamos haciendo un programa de detección precoz como quisiéramos. No estamos llegando a todas las mujeres a que se realicen la mamografía anual desde los 40 años", señaló.

"Cuatro de cada 10 mujeres se realizan la mamografía. Necesitamos llegar ojalá al 100%, que todas lo hagan (...). Obviamente, si aparece algún síntoma hay que consultar, pero no debiésemos esperar y decir 'yo me palpo y no me encuentro nada. Entonces ¿para qué me voy a hacer la mamografía?'... Eso no tiene que ser, tenemos que hacerla igual", enfatizó Chahuán.

De todos modos, indicó que "una sumatoria de factores produce que las mujeres no se hagan el examen. Uno de ellos es que muchas tienen miedo a encontrarse alguna enfermedad, y eso es un poco de desconocimiento, porque si yo tengo algo debiese diagnosticarlo precozmente (...); mientras que la gran mayoría no se lo hace por falta de tiempo o por falta de dedicarse un poco a ellas mismas", sostuvo.

"El sistema de salud y el sistema de trabajo aportan (por ley) una jornada para poder hacernos exámenes. Eso está cubierto por el sistema", cerró el médico.

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