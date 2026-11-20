En la antesala del cruce ante Colo Colo, el técnico Daniel Garnero palpitó lo que será para Universidad Católica la visita al Monumental este domingo y aprovechó la instancia para referirse al comentado "pasillo" para el nuevo campeón de la Liga de Primera.

"Muy merecido el logro que obtuvieron y fueron ampliamente superiores al resto. Vamos a jugar contra el campeón, eso te motiva, todos le van a querer ganar. Nosotros nos jugamos la clasificación a Copa Libertadores y va a ser un clásico colmado, con la gente en contra", comenzó mencionando.

Acto seguido, ante la interrogante sobre el gesto de homenaje Garnero sostuvo: "A mí me dijeron que no es muy común que se haga, que no es alguna tradición, así que creería que no se va a hacer".

Finalmente, el estratega argentino se refirió a su continuidad en el elenco precordillerano: "No tengo ningún problema (en seguir), pero tengo que hablar con los dirigentes, no es decisión mía nada más. Quiero ver cuál es el proyecto que tiene el club para el año que viene, si se entra o no a Copa Libertadores y si hay plantel".

Universidad Católica visitará a Colo Colo este domingo 22 de noviembre a las 18:00 horas (21:00 GMT) en el Estadio Monumental por la fecha 28 de la Liga de Primera.