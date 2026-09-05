Garnero: El "Chile 2" es el objetivo que tenemos, queríamos el uno, pero está difícil

El entrenador de Universidad Católica, Daniel Garnero, reconoció que la pelea por alcanzar el primer puesto se volvió muy difícil y situó la obtención del "Chile 2" entre los principales objetivos de los "cruzados" para el cierre de la Liga de Primera.

"El 'Chile 2' es un objetivo que tenemos. No queríamos el 2, queríamos el 1, pero las circunstancias se hacen muy difíciles", sostuvo el estratega después del triunfo por 1-0 sobre Everton en Sausalito, el tercero consecutivo de la UC en el campeonato.

Pese a reconocer la complejidad del escenario, Garnero evitó dar por cerrada la lucha en la parte alta. "Tenemos un torneo por delante, que podemos pelearlo, intentar ganarlo. Esos son los objetivos y eso está primero, ante todo", afirmó.

El entrenador también destacó la reacción de sus dirigidos en un tramo exigente del calendario. "Estamos en un momento del torneo en que teníamos que hacer ese click y sumar nueve de nueve nos viene muy bien", señaló.

Además, Garnero descartó vincular la clasificación a la Copa Libertadores con una eventual continuidad suya en el club: "El 'Chile 2' no pasa por una renovación mía. En este momento no tengo en mente hablar de renovación. Quiero ganar el sábado a Palestino y eso nos va a dar mucha más seguridad para la recta final del torneo", cerró.