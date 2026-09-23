Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago13.4°
Humedad73%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

Garnero: No supimos manejar la ventaja porque nos equivocamos mucho

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"Transformamos posibles ataques nuestros en ataques del rival", precisó respecto al duelo con La Calera por octavos de Copa Chile.

Garnero: No supimos manejar la ventaja porque nos equivocamos mucho
 Photosport
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Daniel Garnero no ocultó su disconformidad frente a los medios tras el rendimiento colectivo de Universidad Católica en el 1-1 frente a Unión La Calera por la ida de los octavos de final de la Copa Chile, remarcando la necesidad de corregir todo para la revancha del sábado.

"Pudimos ponernos en ventaja y no supimos manejarlo porque nos equivocamos mucho. Transformamos posibles ataques nuestros en ataques del rival. Y bueno, en una distracción nos lograron empatar", repasó el adiestrador respecto al trámite en el "Nicolás Chahuán Nazar".

Seguido a ello, precisó: "El problema fue la facilidad y el tiempo que tuvo el lanzador (Martín Hiriart). Viéndola, se ve que podemos haber contrarrestado. Y una vez que la pelota va lanzada, los atacantes ganan las posiciones y se hace muy difícil defender".

Pese a ello, Garnero fijó sus esfuerzos en la vuelta en el Claro Arena:"Tenemos como objetivo pelear esta copa, pero estamos muy ilusionados con que podamos recuperarnos bien, ver si podemos recuperar a algún que otro soldado para el sábado lograr la clasificación a la fase siguiente".

Universidad Católica recibirá a Unión La Calera en el compromiso de revancha este sábado 26 de septiembre a las 20:00 horas (23:00 GMT) en el Claro Arena.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada