Garnero: No supimos manejar la ventaja porque nos equivocamos mucho
"Transformamos posibles ataques nuestros en ataques del rival", precisó respecto al duelo con La Calera por octavos de Copa Chile.
"Transformamos posibles ataques nuestros en ataques del rival", precisó respecto al duelo con La Calera por octavos de Copa Chile.
Daniel Garnero no ocultó su disconformidad frente a los medios tras el rendimiento colectivo de Universidad Católica en el 1-1 frente a Unión La Calera por la ida de los octavos de final de la Copa Chile, remarcando la necesidad de corregir todo para la revancha del sábado.
"Pudimos ponernos en ventaja y no supimos manejarlo porque nos equivocamos mucho. Transformamos posibles ataques nuestros en ataques del rival. Y bueno, en una distracción nos lograron empatar", repasó el adiestrador respecto al trámite en el "Nicolás Chahuán Nazar".
Seguido a ello, precisó: "El problema fue la facilidad y el tiempo que tuvo el lanzador (Martín Hiriart). Viéndola, se ve que podemos haber contrarrestado. Y una vez que la pelota va lanzada, los atacantes ganan las posiciones y se hace muy difícil defender".
Pese a ello, Garnero fijó sus esfuerzos en la vuelta en el Claro Arena:"Tenemos como objetivo pelear esta copa, pero estamos muy ilusionados con que podamos recuperarnos bien, ver si podemos recuperar a algún que otro soldado para el sábado lograr la clasificación a la fase siguiente".
Universidad Católica recibirá a Unión La Calera en el compromiso de revancha este sábado 26 de septiembre a las 20:00 horas (23:00 GMT) en el Claro Arena.