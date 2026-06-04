Garnero y el duelo ante Cobresal: Es determinante, lo malo es que no dependemos de nosotros

Daniel Garnero, técnico de Universidad Católica, anticipó el duelo contra Cobresal en la última fecha de la fase grupal de la Copa de la Liga y lamentó que no dependen de sí mismos para asegurar la clasificación a semifinales.

"No dependemos de nosotros, pero miramos nuestro juego. Vamos a presentar el mejor equipo que creamos, intentar ganarlo y después esperar lo que suceda en el otro juego", reconoció el DT argentino en conferencia de prensa conjunta con Cobresal.

En la misma línea, recalcó que "es un partido determinante, aunque lo único malo es que no dependemos de nosotros. Lo vamos a jugar de la mejor manera posible. En lo que sigue, veremos. Ojalá seguir en esta competencia, en tres partidos tienes grandes posibilidades de clasificar a Copa Libertadores".

En tanto, el volante Agustín Farías, también presente en la conferencia, sostuvo: "Tenemos margen de mejora en el juego. Lo hicimos bien en el último tramo, pero podemos manejar mejor el juego y los resultados. En este torneo, por no manejar bien el último partido con Ñublense, tenemos menos opciones".

Además, sobre su presente, el mediocampista sostuvo: "Arranqué con muchos minutos jugando y me pone contento, entreno para eso, me dedico a eso. Estoy contento con los minutos que estoy teniendo, me gustaría tener un poquito más, pero feliz porque el grupo está bien, compitiendo y con espacio para todos".

Por su lado, Guillermo Pacheco, jugador de Cobresal, apuntó que irán a competir al Claro Arena, pensando que les servirá para preparar el desafío de la próxima semana, ante Colo Colo en la Liga de Primera.

"Sabemos que estamos fuera de competencia, pero queremos competir, pensando que en enfrentamos en la siguiente semana a Colo Colo. Vamos a hacer un buen papel, hemos mejorado en lo defensivo. Es un lindo desafío", declaró Guillermo Pacheco.

Universidad Católica está segundo en el Grupo B, con ocho puntos, a tres del líder Ñublense, que jugará en esta fecha ante U. de Concepción, que ya está eliminado, al igual que Cobresal, ambos con cuatro positivos.

El duelo entre la UC y Cobresal está programado para el sábado a las 18:00 horas (22:00 GMT) en el Claro Arena y lo podrás seguir en nuestras plataformas.