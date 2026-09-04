Garnero y la crucial visita a Everton: Confiamos en lo nuestro, podemos adueñarnos del juego

Daniel Garnero, entrenador de Universidad Católica, palpitó el vital duelo contra Everton de este sábado 5 de septiembre (17:30) por la fecha 22 de la Liga de Primera, abordando la responsabilidad de demostrar sus condiciones ante un rival directo por el Chile 2 que acecha a solo tres puntos de distancia.

"Tiene una importancia siempre. Obviamente, ir a jugar de visitante tiene sus dificultades, pero jugar con un equipo que está muy bien, que viene sacando muchos puntos, con un buen funcionamiento, va a tener una complejidad mayor, así que necesitamos estar bien", señaló en conferencia de prensa.

"Nosotros confiamos mucho en lo nuestro. Si estamos bien, podemos no solo contrarrestar lo que proponga el rival, sino adueñarnos del juego, que esa va a ser nuestra intención", sumó.

El DT asumió que, independiente de haber ganado ante O'Higgins, "necesitamos estar mejor de lo que estuvimos el último partido, porque podemos. Confío mucho en que podamos".

"Estos dos triunfos también nos vienen muy bien en la parte anímica, sabiendo que quizás no fueron nuestros mejores juegos, pero logramos lo más importante que es el resultado. Ojalá que estos dos próximos partidos obtengamos los resultados con un funcionamiento más acorde a lo que podemos dar nosotros", añadió.

Respecto a las lesiones, lamentó las bajas pero apuntó a "sobrellevarlo de la mejor manera" y que ojalá "esta recta final del año, del campeonato de la Liga y de la Copa Chile, nos encuentre con un plantel un poco más amplio".

"Hoy estamos en un proceso de tratar de recuperarnos en todo. Estamos en eso de querer ese clic que tenemos que hacer desde lo individual para volver a tener esos niveles que tuvimos. Y si lo podemos sostener, obviamente que vamos a tener un final de año muy prometedor y estamos muy ilusionados", complementó.

Por otro lado, a Garnero se le consultó respecto a cierto debate en redes sociales sobre Fernando Zampedri y Javier Correa, debido a un relato que catalogó al colocolino como "el mejor '9' del fútbol chileno".

"Las comparaciones no me interesan en lo más mínimo. Entiendo que desde su lado es como un juego, entretiene, la gente participa todos opinan. Son dos excelentes futbolistas. Qué decir de Fernando para Católica, es uno de los jugadores más trascendentales de la historia del club, eso ya lo catapulta por arriba de la media de cualquier futbolista", expuso.

"Correa es un gran futbolista, lo conozco desde el fútbol argentino. No... es lo mismo cuando dicen Messi o Maradona. Esas comparaciones me parecen una estupidez muy grande", continuó.

"Yo considero que es una manera de jerarquizar el fútbol chileno captar ese tipo de futbolistas. Si lamentablemente en el medio local no hay, traes de afuera y aciertas, y la liga va a mejorar. Ojalá que desde acá surjan futbolistas que puedan competir y reemplazar a estos; a eso le va a venir mucho mejor a la liga local", señaló Garnero.