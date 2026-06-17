Garnero y la dificultad para sumar refuerzos en la UC: "Chile no es un lugar que deslumbre de entrada"

Universidad Católica trabaja en la conformación de su plantel para afrontar el segundo semestre y en ese contexto, el director técnico cruzado, Daniel Garnero, abordó las complejidades que implica el mercado de pases actual.

El estratega fue claro al señalar las trabas económicas, de cupos de extranjeros y de percepción que dificultan las negociaciones en el fútbol chileno.

"Para establecer una jerarquía en el plantel es complicado. Si quieres que venga un jugador que cumpla con todos los requisitos que deseas, seguramente tiene que ser extranjero y habrá un problema con el cupo. Además, el jugador tiene que estar interesado en la oferta. Chile no es un lugar que deslumbre de entrada y (donde) todos quieran venir, por lo que también es complicado llegar a él", explicó el entrenador.

Garnero comparó esta situación con su trayectoria en el extranjero, asegurando que es un fenómeno común en la región: "Exactamente lo mismo me pasó en Paraguay. Pero una vez que conocen el lugar, se sienten cómodos, luego nadie quiere irse, pero convencerlos no es tan fácil. Entonces, surgen muchos problemas, y luego la parte económica, porque si quieres un jugador que genere jerarquía, que sea extranjero, que sea joven, que te potencie, son caros. Y ahí es donde empezamos con los problemas de números".

Pese a las dificultades para incorporar nombres, el técnico mantiene el foco en el plano deportivo, donde asoman desafíos inmediatos como la Copa Chile, torneo que exige la inclusión de futbolistas sub 21, por lo que apostará por darle oportunidades a los más jóvenes.

"El reglamento exige que haya más participación de los jugadores juveniles. Es una buena oportunidad para que aprovechen este tipo de situaciones. Nos vamos a ceñir a las reglas y nos vamos a permitir que participen todos los jugadores que estén en mejor forma", comentó respecto a la rotación del plantel.

Finalmente, Garnero valoró el presente de Fernando Zampedri, destacando su alta eficacia de cara al arco rival: "Tener un promedio de un gol por partido en una ronda es realmente increíble lo que está haciendo Fernando y ya lo estamos disfrutando. Ojalá pueda continuar así en este exigente semestre que tenemos por delante".