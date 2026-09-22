Garnero y la llave de Copa Chile con La Calera: Son 180 minutos, tenemos que ser inteligentes

El argentino Daniel Garnero, técnico de Universidad Católica, anticipó la ida de octavos de final ante Unión La Calera en la Copa Chile, que se disputará este miércoles en el "Nicolás Chahuán", y remarcó que el cuadro cruzado debe ser "inteligente", porque es una llave de "180 minutos".

"Estos torneos son de eliminación, son 180 minutos, hay que ser muy inteligente para jugar este tipo de partidos. En el último partido de local nuestro, ellos nos ganaron. El fútbol chileno es parejo, cualquiera la puede ganar a cualquiera", explicó Garnero en rueda de prensa.

Además, el trasandino precisó que "jugar de visita es difícil y más en esta liga, donde no todos los campos de juego son iguales. Tiene una complejidad mayor que en otros lados".

Sin embargo, reiteró que "son 180 minutos, vamos a tener que hacer un partido ordenado e inteligente, tenemos con qué hacer daño al rival y vamos a buscar un lograr un buen resultado para poder definir en casa".

Garnero también abordó las bajas del plantel, considerando que son 13 los jugadores del plantel adulto que no están disponibles.

"Los que estamos tenemos que estar 10 puntos y tenemos con qué afrontar este partido tan difícil como es octavos de final de Copa Chile, contra un rival duro que tiene sus cosas. Si estamos bien, tenemos con qué hacer daño, pero no tener alternativas como si las deberíamos tener con la plantilla completa, pero es más difícil, y nos tenemos que bancar esta situación", comentó.

De igual modo, apuntó que no quieren "acelerar recuperaciones" en el plantel y van a evaluar si Clemente Montes puede ser citado para el duelo de revancha, que se disputará el sábado en el Claro Arena.

Por último, se refirió al cambio de entrenador que sufrió La Calera, con la llegada de John Armijo.

"Al cambiar el entrenador, hay cambios estratégicos, en distintos aspectos. Vamos a tener las referencias de los últimos partidos, pero sabiendo que puede haber alguna modificación, y que nada nos sorprenda, para que estemos preparados para el rival", sentenció.

El duelo de ida entre La Calera y la UC está programado para este miércoles a las 20:30 horas (23:30 GMT) y lo podrás seguir en nuestras plataformas.