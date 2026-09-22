Sala Cuna Universal: Diputados cuestionan financiamiento y apuro del Gobierno

La decisión del Gobierno de reponer el uso de recursos del seguro de cesantía para financiar el proyecto de Sala Cuna Universal abrió críticas entre diputados oficialistas y opositores, antes de que se reanude la discusión de la iniciativa en la Comisión de Trabajo de la Cámara.

El Ejecutivo anunció que insistirá en la misma fórmula de financiamiento que fue rechazada durante la tramitación en el Senado, pese a los cuestionamientos sobre el origen de los fondos y la eventual participación de los empleadores.

Las críticas también apuntaron a la discusión inmediata impuesta por el Gobierno para acelerar la tramitación del proyecto de Sala Cuna Universal.

El diputado Héctor Ulloa (PPD) atribuyó la premura del Ejecutivo a la situación judicial del senador Miguel Ángel Calisto y a los efectos que un eventual desafuero podría tener sobre la correlación de fuerzas en la Cámara Alta.

"Su premura y rapidez radica exclusivamente en sacar los votos lo más rápido posible, debido a la situación de eventual desafuero del senador Miguel Ángel Calisto en el Senado y que, lamentablemente, no apunta a mejorar una política pública que es la que necesitamos como país, pero con una buena fuente de financiamiento", sostuvo.

La fórmula que sea aprobada por la Cámara deberá regresar al Senado para cumplir un tercer trámite constitucional.

Petición de un aporte de los empleadores

El diputado DC Patricio Pinilla pidió al Ejecutivo modificar el mecanismo de financiamiento e incorporar una participación de los empleadores.

"Le exigimos al Gobierno que busque una fórmula un poco más equitativa, evaluar la posibilidad de que el empleador haga un aporte y, de no ser así, es el Estado el que tiene que hacer el esfuerzo adecuado para que realmente estemos frente a un proyecto de Sala Cuna Universal", planteó.

Desde RN, la diputada Ximena Ossandón anticipó que las dificultades no estarán limitadas al origen de los recursos, sino que también abarcarán la definición de las personas que podrán acceder al beneficio.

"No va a ser solo la fórmula de financiamiento" el problema durante la tramitación, advirtió la parlamentaria, "sino que también quién va a ser el sujeto de derecho de quien recibe el beneficio, porque no es lo mismo el universo de los hijos de padres o madres trabajadoras, que todos los niños de Chile".

La cuestionada interpretación de Urruticoechea

El diputado libertario Cristóbal Urruticoechea se hizo eco de una cuestionada interpretación planteada por la senadora Vanessa Kaiser respecto de la indicación que aborda a los beneficiarios de la iniciativa.

"Es algo gravísimo lo que se ha impulsado en el Senado; así también lo ha visto el Ejecutivo. Además, es un peligro inminente, porque con ese artículo dentro de la ley, lo que se hace es quitarle los hijos a sus padres", afirmó.