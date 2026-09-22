Cancillería anunció que Chile adhiere al Escudo de las Américas creado por Trump

La Cancillería chilena anunció ayer a través de un comunicado de prensa que Chile adhiere al Escudo de Las Américas, grupo creado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para unir a países de Latinoamérica afines a sus ideas políticas con el argumento de combatir de manera conjunta al crimen organizado.

Esta información fue entregada luego de que el Presidente José Antopnio Kast participara en una reunión de dicha agrupación, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, en la que estuvieron presentes también los mandatarios de Argentina, Javier Milei; de Ecuador, Daniel Noboa; de Guyana, Irfaan Ali; de Honduras, Nasry Asfura; de Paraguay, Santiago Peña; de Perú, Keiko Fujimori; y de República Dominicana, Luis Abinader, así como el nuevo vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo.

Minuroa más tarde el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que "Chile adhiere al Escudo de las Américas" y explicó que "la iniciativa permitirá combatir el crimen organizado de manera coordinada con más de una decena de países de América Latina, complementando el trabajo del Compromiso de Santiago contra la delincuencia transnacional".

"La participación en este grupo de coordinación genera beneficios operacionales inmediatos para Chile, como el acceso a información contra el crimen organizado, sistemas de análisis inteligente de datos, capacitación de fuerzas de seguridad como Carabineros de Chile y la PDI, y una mejor coordinación interfronteriza con Argentina, Bolivia y Perú, y con otros países de la región", precisaron.

El texto continúa detallando que "cada Estado actúa de conformidad con sus respectivas obligaciones legales internacionales y nacionales".

"Durante años, los carteles han hecho la guerra a los pueblos de este hemisferio. Ahora nosotros les estamos haciendo la guerra a ellos", declaró Trump ante los mandatarios al inicio del encuentro.

Respaldo de Estados Unidos

En la cita que reunió a los mandatarios, Trump describió a las organizaciones de crimen organizado como "fuerzas terroristas paramilitares violentas" que controlan territorio y aseguró que los países de la región cuentan con el respaldo de Estados Unidos para enfrentarlas.

"Hágannoslo saber y los eliminamos, o ustedes los eliminan por su cuenta. Me gusta todavía más eso. Si no pueden, lo haremos nosotros por ustedes", dijo Trump, quien además presumió de haber influido en las victorias electorales de algunos de sus socios.

Fujimori, recientemente investida presidenta de Perú, dijo a Trump que su país se ha unido al Escudo de las Américas "con gran determinación y entusiasmo" y aplaudió su "liderazgo".

El vicepresidente de Colombia, cuyo presidente, Abelardo de la Espriella, también se ha unido recientemente al Escudo de las Américas, defendió que esta alianza sirve para "preservar las democracias" de la región.

Por su parte, el mandatario paraguayo aplaudió que Estados Unidos arrestara y depusiera a Nicolás Maduro en Venezuela, al tiempo que instó a "trabajar" para lograr la democratización de ese país, así como de Cuba y Nicaragua.

De esta alianza no forman parte países con gobiernos progresistas como México o Brasil, que se oponen a que Estados Unidos realice operativos en su territorio.

Durante su intervención ante la Asamblea General este martes, Trump amenazó con usar la fuerza militar en Latinoamérica si los intereses de Estados Unidos se ven amenazados.

Aunque dijo tener una buena relación con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, apuntó que México es el "epicentro" del narcotráfico e instó a su Gobierno a "recuperar" el control de su territorio.