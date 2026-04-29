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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

Garnero y la victoria de la UC ante Barcelona: Lo hicimos muy bien, como con Cruzeiro

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Desaprovechamos alguna que otra situación y eso me daba la intranquilidad", puntualizó.

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Universidad Católica consiguió una valiosa victoria en Ecuador tras imponerse 1-2 a Barcelona SC y, tras el compromiso, fue el técnico argentino Daniel Garnero quien reconoció la labor de sus pupilos durante la tercera fecha del Grupo D en la Copa Libertadores.

"Lo hicimos muy bien, como con Cruzeiro. Tenemos que insistir, y seguir creciendo. Obviamente que este tipo de resultados ayuda muchísimo al convencimiento del futbolista", comentó en conferencia de prensa.

También destacó los errores de su equipo a lo largo del encuentro: "No aprovechábamos las recuperaciones. Había mucho espacio, el partido abierto. Sobre todo ahí cuando juegas de visitante y los partidos se dan totalmente distintos a como se nos dio".

"Desaprovechamos alguna que otra situación y eso me daba la intranquilidad. Obviamente esto es fútbol, te hacen un gol y se te vienen. Por eso yo creía que era un momento muy propicio como para seguir aumentando el marcador", cerró.

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