Garnero y victoria ante Cobresal: "Pudimos agredir al rival, hacer el gol y manejar el partido"

El entrenador argentino Daniel Garnero analizó la victoria de Universidad Católica por 3-1 sobre Cobresal en el Estadio El Cobre, correspondiente a la tercera fecha de la Copa de la Liga, y se refirió a los próximos desafíos del equipo.

"El triunfo es muy importante; vinimos a buscarlo. Pudimos agredir al rival, hacer el gol y manejar el partido con mayor tranquilidad y seguridad. Aunque tuvimos una distracción en el descuento, el equipo controló, dominó y generó situaciones en todo momento. Tendríamos que haber tenido más efectividad para que el resultado fuese más amplio", comentó en la conferencia de prensa.

También se refirió al equipo que formara para el duelo ante Palestino por la Liga de Primera: "Trato de poner a los futbolistas que estén en su plenitud y de la mejor manera. Algunos están repitiendo mucho, así que veremos cómo terminaron y cómo se recuperan. Este martes entrenamos, daremos la lista y va a haber rotaciones para que algunos descansen".

Garnero profundizó sobre el poco descanso que tendrá el equipo: Al llegar veremos cómo terminaron todos. A las 24 o 48 horas pueden aparecer molestias, así que estaremos atentos para conformar la mejor lista. Nuestra prioridad hoy es el partido del jueves.

Por último, el técnico "Cruzado" fue consultado sobre la prohibición de hinchada visitante para el encuentro ante Boca Juniors por Copa Libertadores: En Argentina hace un montón que no se juega sin visitante y en la época que yo jugaba era lo más lindo que te podía pasar. Ir a la cancha de un rival importante, que esté llena, es espectacular. Pero bueno, por algo pasan estas cosas también lamentablemente. En el fútbol también hay actos de violencia que no ayudan demasiado.