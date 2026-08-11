Giani y la posibilidad ser el "9" ante Estudiantes: Donde me ponga el técnico voy a jugar
El atacante argentino le restó importancia a la ausencia de Fernando Zampedri para la vuelta de octavos en Copa Libertadores.
El atacante argentino le restó importancia a la ausencia de Fernando Zampedri para la vuelta de octavos en Copa Libertadores.
Justo Giani, atacante argentino de Universidad Católica, valoró el empate 1-1 conseguido ante Estudiantes de La Plata por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores y, en la salida del Estadio UNO repasó repasó la serie que se definirá el próximo martes 18 de agosto.
"Sabíamos que íbamos a tener pocas chances, pero hicimos un partido inteligente, porque dejamos la llave abierta para definir de local (en el Claro Arena). Podemos recuperarnos bien, mientras que ellos tienen un partido importante, como lo es un clásico (ante Gimnasia)", repasó el delantero de 27 años.
En esa misma línea, Giani también le restó peso a las suspensiones a Fernando Zampedri y Cristián Cuevas para la revancha: "Son jugadores claves, pero los que están afuera lo pueden hacer de gran manera. Hay muchos afuera, pero cuando entran lo hacen bien. Confiamos en lo que tenemos".
Finalmente, abordó la opción de reemplazar al "Toro" en el duelo de vuelta: "A veces se nos saca un poco de mérito, pero hemos jugado de igual a igual. Hay que valorar el trabajo que se está haciendo (...). Donde me ponga el técnico voy a jugar, si me necesita ahí lo voy a hacer".