Hijo de Walter Montillo se sumó a la sub 18 de Universidad de Chile

Universidad de Chile incorporó a Valentín Montillo, hijo del histórico volante Walter Montillo, a su categoría sub 18, luego de que el joven futbolista superó un periodo de prueba en el club.

El extremo de 18 años nació en Santiago durante el primer paso de su padre por la U y ahora regresó a Chile después de desarrollar parte importante de su formación futbolística en España.

"Siempre es lindo volver a casa", escribió Valentín en sus redes sociales junto a una fotografía entrenando con la indumentaria de Universidad de Chile en el Centro Deportivo Azul.

La trayectoria de Valentín Montillo antes de llegar a la U

El joven futbolista tuvo como última estación al Club de Fútbol Fuenlabrada, institución española en la que completó parte de su formación luego de que su familia se radicó en Madrid.

Montillo participó en la Liga Nacional Juvenil y acumuló 22 partidos y 839 minutos en cancha. El Fuenlabrada lo destacó además entre los jugadores con mayor proyección de su cantera.

Finalmente, el atacante decidió regresar a Chile y buscar una oportunidad en Universidad de Chile, donde fue evaluado por el cuerpo técnico de la Sub 18 que encabeza el exdefensor Adrián Rojas.

Larrivey destacó las características del hijo de Montillo

El exdelantero de Universidad de Chile, Joaquín Larrivey, quien conoce a Valentín desde pequeño, contó a LUN la ilusión con que la familia recibió su incorporación al conjunto estudiantil.

"Estuvimos hablando y está feliz de que Vale pudiera quedar en la U. Walter me contó que lo hace recordar mucho a él, pero que tiene más dinámica. Más adaptado al fútbol de hoy, que te pide ida y vuelta todo el rato para llegar tanto al ataque como a la defensa", señaló.

Larrivey también destacó el vínculo de Valentín con Universidad de Chile y sus ganas de desarrollar su carrera en el país.

"Vale está muy entusiasmado con esta oportunidad. El estaba jugando en España y siempre tuvo la ilusión de poder jugar acá en la U y en Chile", afirmó.

El argentino agregó que el joven "se siente chileno también" y destacó que su principal ilusión pasa por alcanzar el fútbol profesional.