Johnny Herrera encendió la polémica: "No sé si algún jugador de la UC sería titular en la U o Colo Colo"

Pese a que Universidad Católica rescató un valioso empate 1-1 en su visita a Estudiantes de La Plata por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, el rendimiento del equipo no dejó conforme a todos y uno de los más críticos fue el exarquero e ídolo de Universidad de Chile, Johnny Herrera, quien cuestionó severamente la calidad del plantel cruzado.

En su rol de comentarista en el programa "Todos Somos Técnicos", de TNT Sports, el exseleccionado nacional lanzó una frase que encendió el debate futbolero: "Estudiantes tiene un mal presente, Católica lo mismo en Chile. No sé si algún jugador de Católica sería titular en la U o Colo Colo. Lo digo muy en serio", disparó.

Ante la réplica de sus compañeros de panel, quienes postularon al hexagoleador del fútbol chileno, Fernando Zampedri, como un nombre indiscutido para los albos o los azules, Herrera mantuvo su postura y comparó al "Toro" con un histórico de La Roja.

"Zampedri hace goles, pero competiría con Edu Vargas que está haciendo goles también. Prefiero a Edu, por una cosa de gusto. Vargas es un goleador histórico de la selección, no es un juvenil", argumentó el retirado deportista.

Finalmente, Herrera lamentó que "La Franja" no aprovechara el momento del elenco trasandino para abrochar la llave, advirtiendo un panorama complejo para el partido de vuelta debido a las ausencias confirmadas de Zampedri y Cristián Cuevas.

"Paradojas de la vida, con dos refuerzos pudo estar en cuartos de final sin problema. Enfrentó a un equipo accesible, a ratos la UC tuvo mejor la pelota. Ahora corre riesgo de clasificar. La llave de vuelta es sin Zampedri y sin Cuevas, que es el que más mete, el que se pelea en toda la cancha", cerró.