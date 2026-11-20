Juan Ignacio Díaz, defensor de Universidad Católica, anticipó la visita a Colo Colo en el Monumental este domingo, en un duelo trascendental por sus aspiraciones de buscar el "Chile 2" para entrar directo a fase grupal de Copa Libertadores, y manifestó la confianza del equipo, tras la buena racha antes del receso.

"Venimos muy bien de sumar en los últimos tres partidos varios puntos, con mucha confianza. Estoy seguro de que por más que salieron campeones, van a salir a ganar", comenzó analizando el zaguero en la conferencia conjunta a su técnico Daniel Garnero.

Así mismo, el zaguero respaldó al estratega del cuadro precordillerano en medio de rumores sobre su continuidad: "Desde que llegué, Dani (Garnero) me hizo jugar, después me lesioné y cuando volví me volvió a dar la confianza".

Finalmente, Díaz descartó una posible lesión después de salir a los 84 minutos en el último cruce disputado en el Claro Arena: "El último partido contra Limache tuve una molestia en el isquio, descansé unos días para poder arrancar la semana de la mejor. Ya me siento muy bien para arrancar el partido, ansioso para que llegue el domingo".

Universidad Católica se medirá ante Colo Colo este 22 de noviembre a las 18:00 horas (21:00 GMT) en el Estadio Monumental por la fecha 28 de la Liga de Primera y lo podrás seguir en Cooperativa.cl.