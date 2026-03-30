¿Juega contra Boca? Universidad Católica detalló lesión de Gary Medel

Previo a su encuentro ante Cobresal por la tercera fecha de la fase grupal en la Copa de la Liga, en Universidad Católica detallaron el parte médico del plantel que le tocará enfrentar este partido.

En medio del listado de nombres, el histórico Gary Medel apareció entre los siete lesionados tras presentar un problema muscular de bajo grado en sus isquiotibiales.

Esta situación generó preocupación de cara al estreno por la Copa Libertadores el próximo 7 abril, donde los precordilleranos les tocará recibir a Boca Juniors en el Claro Arena a partir de las 20:30 horas (23:30 GMT).

Junto al "pitbull", los otros futbolistas que integraron el parte médico fueron Sebastián Arancibia, Agustín Farías, Ignacio Pérez, Tomás Asta-Buruaga, Jeffrey Sekgota y Jimmy Martínez.