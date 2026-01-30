La formación de la UC para su debut por la Liga de Primera ante La Serena
Después de quedarse con el subcampeonato de la Supercopa, en Universidad Católica definieron todo para iniciar su periplo en la Liga de Primera este próximo domingo 1 de febrero ante Deportes La Serena. El duelo en el Estadio La Portada se jugará a partir de las 18:00 horas
