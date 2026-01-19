La formación de Universidad Católica para enfrentar a Huachipato en la Supercopa
Universidad Católica se medirá ante Huachipato en el Estadio Sausalito este martes por las semifinales de la Supercopa, en lo que será el primer duelo oficial de la temporada para ambos equipos. El encuentro está agendado para las 19:00 horas y así alinearán los "cruzados".
