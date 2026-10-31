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La oncena de Universidad Católica para el clásico ante U. de Chile en el Claro Arena

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Esta es la formación de Universidad Católica para recibir a Universidad de Chile este domingo en el Claro Arena, desde las 12:30 horas, en el clásico universitario 203, por la fecha 26 de la Liga de Primera.

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