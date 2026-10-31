Halloween canino: perros disfrazados se reunieron en plaza de Ñuñoa
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La Plaza Valentín Trujillo de Ñuñoa fue escenario de una especial reunión de Halloween, pues cerca de 150 perros llegaron disfrazados a una actividad recreativa que incluyó adopciones, educación sobre tenencia responsable y servicios para mascotas.
En el lugar, el gobierno regional activó su programa Mascotas en Buenas Manos, que contempló una clínica veterinaria y entrega de chapitas, material informativo y artículos asociados a la iniciativa, orientada a promover la esterilización, identificación y cuidado de perros y gatos.
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