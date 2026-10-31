Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago17.9°
Humedad72%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo

Halloween canino: perros disfrazados se reunieron en plaza de Ñuñoa

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

La Plaza Valentín Trujillo de Ñuñoa fue escenario de una especial reunión de Halloween, pues cerca de 150 perros llegaron disfrazados a una actividad recreativa que incluyó adopciones, educación sobre tenencia responsable y servicios para mascotas.

En el lugar, el gobierno regional activó su programa Mascotas en Buenas Manos, que contempló una clínica veterinaria y entrega de chapitas, material informativo y artículos asociados a la iniciativa, orientada a promover la esterilización, identificación y cuidado de perros y gatos.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados