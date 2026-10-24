Cientos de personas y fieles de la iglesia evangélica se desplazaron este sábado por la Alameda y pasaron frente al Palacio de La Moneda en el marco de la "Marcha por Jesús 2026".

La convocatoria comenzó de forma simultánea en cuatro puntos del centro de Santiago con rumbo a la Plaza de la Ciudadanía, donde se congregaron para llevar a cabo un culto de cierre.

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