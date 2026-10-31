El Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS) oficializó la entrada en servicio de su nuevo carro Rosenbauer Cobra 104, asignado a la 9ª Compañía Bimba Yungay y que cuenta con un brazo telescópico que alcanza los 31,7 metros y tecnología de última generación para combatir incendios estructurales e industriales.

El equipo, denominado M-9, es la máquina de altura más moderna del país y permite operaciones de rescate vertical avanzado; sumando además una potente bomba hidráulica que impulsa hasta 7.700 litros de agua por minuto, respaldada por un depósito propio de 1.135 litros. Además, incorpora sistemas electrónicos de estabilización y auto nivelación de última generación.

El nuevo carro mayor exigió una remodelación arquitectónica profunda en el cuartel de la compañía, cuya infraestructura original data de la década de 1960; con obras que incluyeron la ampliación de la sala de máquinas y la instalación de portones automáticos especialmente dimensionados para la unidad M-9.

Con un costo de 2 millones de dólares, el Cobra 104 llegó a Santiago cofinanciado por el gobierno regional, a través de recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el propio Cuerpo de Bomberos de Santiago.

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