Bomberos de Santiago ya opera el carro de altura más moderno de Chile
Halloween canino: perros disfrazados se reunieron en plaza de Ñuñoa
Bomberos de Santiago ya opera el carro de altura más moderno de Chile
Cúcuta quedó blindada por el Ejército tras orden de De la Espriella
La Roja firmó un nuevo empate ante Uruguay en su preparación para el Mundial Sub 17
Organizaciones se movilizan en Santiago y Valparaíso contra el proyecto minero Dominga
La manifestación de los hinchas en Arica contra la desafiliación de San Marcos
El Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS) oficializó la entrada en servicio de su nuevo carro Rosenbauer Cobra 104, asignado a la 9ª Compañía Bimba Yungay y que cuenta con un brazo telescópico que alcanza los 31,7 metros y tecnología de última generación para combatir incendios estructurales e industriales.
El equipo, denominado M-9, es la máquina de altura más moderna del país y permite operaciones de rescate vertical avanzado; sumando además una potente bomba hidráulica que impulsa hasta 7.700 litros de agua por minuto, respaldada por un depósito propio de 1.135 litros. Además, incorpora sistemas electrónicos de estabilización y auto nivelación de última generación.
El nuevo carro mayor exigió una remodelación arquitectónica profunda en el cuartel de la compañía, cuya infraestructura original data de la década de 1960; con obras que incluyeron la ampliación de la sala de máquinas y la instalación de portones automáticos especialmente dimensionados para la unidad M-9.
Con un costo de 2 millones de dólares, el Cobra 104 llegó a Santiago cofinanciado por el gobierno regional, a través de recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el propio Cuerpo de Bomberos de Santiago.