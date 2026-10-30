Una orden del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, permitió militarizar la ciudad fronteriza de Cúcuta, que este viernes vive estricto control de seguridad.

El despliegue de tropas se produce después de varios episodios de violencia registrados en los últimos días, entre ellos el asesinato a tiros de un aspirante a la alcaldía y un atentado con artefacto explosivo en las inmediaciones del paso fronterizo entre Colombia y Venezuela.

Según corresponsales extranjeros, la reacción generalizada de los ciudadanos es de profundo respaldo a la decisión gubernamental.

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