Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado y bruma
Santiago22.3°
Humedad54%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo

Cúcuta quedó blindada por el Ejército tras orden de De la Espriella

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Una orden del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, permitió militarizar la ciudad fronteriza de Cúcuta, que este viernes vive estricto control de seguridad.

El despliegue de tropas se produce después de varios episodios de violencia registrados en los últimos días, entre ellos el asesinato a tiros de un aspirante a la alcaldía y un atentado con artefacto explosivo en las inmediaciones del paso fronterizo entre Colombia y Venezuela.

Según corresponsales extranjeros, la reacción generalizada de los ciudadanos es de profundo respaldo a la decisión gubernamental.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados