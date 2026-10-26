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Con gorro chilote: Aníbal Mosa fue blanco de memes tras la gala del Balón de Oro

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La activa presencia de Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, tomándose fotos por doquier junto a grandes figuras en la gala del Balón de Oro fue objeto de memes en redes sociales, con divertidas imágenes que agregaron el llamativo gorro chilote del dirigente colocolino.

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