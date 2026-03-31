La reacción del plantel de la UC por ausencia de hinchas de Boca: "Por algo será"

Universidad Católica volvió a sonreír en el plano local al vencer por 1-3 ante Cobresal en la difícil altitud de El Salvador, resultado que les permite encarar con mayor optimismo sus próximos desafíos.

Tras el encuentro, el atacante argentino Justo Giani valoró la importancia de sumar de a tres en un recinto siempre complicado. "Es una cancha difícil en la altura. Veníamos de perder, era importante terminar estos tres partidos ganando, nos queda definir con dos partidos de local. En líneas generales fue un buen partido", señaló el ariete.

Sin embargo, no todo es fútbol en el horizonte cruzado. En las últimas horas, la determinación de la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana generó eco: el duelo del próximo 7 de abril ante Boca Juniors, que marca el estreno de la UC en la fase grupal de la Copa Libertadores, se jugará sin público visitante en el Estadio "Claro Arena".

Al ser consultado por esta restricción que impedirá la llegada de los hinchas "Xeneizes" a Santiago, Giani fue cauto pero directo: "Hubiese sido lindo (contar con ambas hinchadas), pero yo creo que por algo será que no lo hacen".

En esa misma línea, el delantero trasandino prefirió poner el foco en lo deportivo antes que en las decisiones administrativas. "Nosotros estamos pensando en Palestino (su próximo rival en el torneo local). Ojalá que cuando vayamos para allá (a Argentina) podamos llevar gente, que es súper importante, pero no estamos tan enfocados en eso", cerró.