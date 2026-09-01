La UC contratará a una empresa consultora para buscar al sucesor de Buljubasich

Luego de una reunión realizada ayer lunes, el directorio de Cruzados, concesionaria que rige los destinos de Universidad Católica determinó que una empresa consultora para buscar al flamante gerente deportivo del club.

De acuerdo a lo informado por Cooperativa Deportes, la idea es que la empresa asesora reciba los antecedentes para encontrar al sucesor de José María Buljubasich, quien la semana pasada dejó el cargo tras 16 años en el mismo.

Según la misma fuente, no hay un plazo estimado para encontrar al nuevo gerente aunque se presume que debe llegar para trabajar de cara al próximo mercado de pases con miras a la temporada 2027.