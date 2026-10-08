La UC informó situación del Claro Arena tras aluvión en San Carlos de Apoquindo

Universidad Católica informó durante la tarde este jueves que las instalaciones del club no fueron afectadas por el aluvión ocurrido en San Carlos de Apoquindo.

Según informó en club en sus redes sociales, el aluvión no afectó las instalaciones, el complejo deportivo de Cruzados y el estadio Claro Arena.

Además, Cruzados expresó su apoyo a los vecinos del sector afectados por esta emergencia.

El próximo partido de Universidad Católica es ante Audax Italiano y, de momento, sigue programado por la ANFP para este sábado a las 20:00 horas (23:00 GMT) en el Claro Arena.