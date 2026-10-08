Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto y lluvia
Santiago12.0°
Humedad85%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

La UC informó situación del Claro Arena tras aluvión en San Carlos de Apoquindo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El estadio y el complejo deportivo de los Cruzados no fueron afectados.

La UC informó situación del Claro Arena tras aluvión en San Carlos de Apoquindo
 Archivo / Cruzados
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Universidad Católica informó durante la tarde este jueves que las instalaciones del club  no fueron afectadas por el aluvión ocurrido en San Carlos de Apoquindo.

Según informó en club en sus redes sociales, el aluvión no afectó las instalaciones, el complejo deportivo de Cruzados y el estadio Claro Arena.

Además, Cruzados expresó su apoyo a los vecinos del sector afectados por esta emergencia.

El próximo partido de Universidad Católica es ante Audax Italiano y, de momento, sigue programado por la ANFP para este sábado a las 20:00 horas (23:00 GMT) en el Claro Arena.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada