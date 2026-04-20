¿Le gusta? Juan Tagle reaccionó al apodo de "Chiqui Tagle"

En su despedida como presidente de Cruzados SADP, Juan Tagle envió un mensaje de agradecimiento a la hinchada de Universidad Católica y además repasó el apodo que surgió en redes sociales, donde lo nombraron "Chiqui Tagle", en alusión al máximo dirigente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

"Ha sido multitudinaria la cantidad de expresiones de cariño y agradecimiento, son pocos los mensajes que veo, incluso en el ámbito de redes sociales, donde a algunos tengo bloqueados porque me han insultado y no veo los mensajes", expresó en un punto de prensa en el Claro Arena.

"¿Chiqui Tagle? No conozco ese apodo... lo respondí, se me había olvidado... no me gusta el apodo, sin duda", explicó.

En ese sentido, continuó apuntando que "a los hinchas quiero darles ese agradecimiento por el cariño. Nunca tuve en estos 10 años de presidente, alguna situación desagradable en la calle o en el estadio; alguna vez me criticó alguno, pero en vivo nunca me hicieron vivir, ni a mí ni a mi familia, ninguna situación desagradable".

"Solamente les pido que sigan apoyando a la nueva directiva, al nuevo presidente que se va a asignar ahora en las próximas horas. Cada uno tendrá su estilo, seguro que serán estilos distintos, pero pero como digo, todos cruzados hasta la médula y van a estar trabajando por lo mejor del club", declaró.

"Tenemos la misma ambición que los hinchas, queremos ser campeón tanto como ellos, tenemos a veces otro nivel de responsabilidades porque tenemos que estar mirando los balances antes de tomar una decisión, y cada decisión que se toma tiene un impacto económico, tenemos que mantener siempre esa sostenibilidad financiera, pero que sigan apoyando al club, al hincha, a los dirigentes y sobre todo que sigan cuidando esta casa del Claro Arena", completó.