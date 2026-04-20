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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

Matías Claro asumió la presidencia de Cruzados tras la salida de Juan Tagle

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El directorio de la concesionaria ratificó de forma unánime al nuevo mandamás.

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Luego de una extensa junta ordinaria de accionistas, el nuevo directorio de Cruzados eligió de forma unánime a Matías Claro Figueroa como su nuevo presidente, asumiendo este lunes tras la salida de Juan Tagle.

Junto con este nombramiento, también se conformó la mesa directiva de once integrantes, donde destacaron los nombramientos de Hernán de Solminihac como primer vicepresidente y Francisco Lavín como segundo vicepresidente.

"Asumo este desafío con orgullo y sentido de responsabilidad. Universidad Católica nos exige competir siempre al máximo nivel y ese será nuestro foco: fortalecer la gestión deportiva y consolidar un proyecto claro, para que la UC sea protagonista todos los años, en Chile y a nivel internacional", señaló el nuevo mandamás.

El nuevo Directorio de Cruzados tendrá la responsabilidad de guiar a la institución por los próximos tres años, tras esto se realizará una nueva junta que evaluará el desempeño de Claro en su período.

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