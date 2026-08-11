Matías Claro y refuerzos en la UC: "Estamos buscando un jugador que pueda entrar de titular"

En la previa del encuentro ante Estudiantes de La Plata por los octavos de final de Copa Libertadores, Matías Claro se pronunció como presidente de Cruzados para hablar sobre el mercado de pases a falta de dos días para el cierre.

En conversación con TNT Sports, el mandamás del cuadro precordillerano expresó: "En general Daniel (Garnero) está consciente que tiene un buen plantel y buenos jugadores, hasta antes de estas dos lesiones (Juan Francisco Rossel y Juan Ignacio Díaz)".

Seguido a ello, Claro precisó: "Estamos buscando un jugador que pueda entrar de titular, que jerarquice el plantel desde el primer minuto. Probablemente pueda cambiar un poco las expectativas de los jugadores que buscamos, ya que todavía nos quedan unos días".

Con el límite para hacer incorporaciones cada vez más cerca, el empresario sostuvo: "Es difícil de comprender, pero no es fácil encontrar un jugador del nivel y jerarquía que queríamos para el plantel".

"Ampliaremos un poco más la búsqueda, pero siempre buscando un jugador que venga a potenciar nuestro plantel en el segundo semestre", finalizó Matías Claro.