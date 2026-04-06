Medel entregó detalles de su comunicación con Riquelme antes del UC vs. Boca Juniors

Gary Medel, volante de Universidad Católica, palpitó el debut por Copa Libertadores ante Boca Juniors de este martes 7 de abril y contó los intercambios en la previa con Juan Román Riquelme, presidente, ídolo y su excompañero en los "Xeneizes".

"Cuando salió el sorteo le escribí de inmediato, un par de palabras ahí, igual que ayer y hoy. Hemos estado en constante conversa y espero que mañana se lo hagamos sentir, nosotros jugando y obviamente la gente afuera", expresó en conferencia de prensa.

"Va a ser un partido muy entretenido. Católica hace tiempo no juega una copa internacional. Creo que va a ser una noche maravillosa y ojalá nos acompañe con un triunfo", agregó.

Sobre el cara a cara con su exequipo, el "Pitbull" dijo estar "feliz de tener este encuentro contra Boca Juniors, pero en realidad soy hincha de Católica de toda la vida. He estado en el club desde los ocho años así que nada, espero que nos vaya bien a nosotros".

"Va a ser un partido muy especial, muy lindo. Sabemos la importancia de estos partidos de Copa Libertadores. Va a venir un club muy importante a nivel mundial. Yo, mis compañeros y todos estamos preparados para hacerlo de la mejor forma y empezar bien esta copa", complementó.