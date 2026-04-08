Otro lesionado de gravedad en la UC: Diego Valencia sufrió rotura de ligamento cruzado

A través de un comunicado, Universidad Católica informó la grave lesión de su delantero Diego Valencia, quien será larga baja por una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.

El conjunto precordillerano precisó que el futbolista sufrió la lesión durante el entrenamiento matinal de este miércoles 8 de abril, luego de haber jugado los descuentos en la derrota ante Boca Juniors por Copa Libertadores.

Valencia "será intervenido quirúrgicamente en los próximos días", en una afectación física cuyos plazos suelen tener un mínimo de seis meses fuera de las canchas.

Esta mala noticia para "La Franja" llegó a casi un mes desde que el defensor Tomás Asta-Buruaga sufriera exactamente la misma lesión, siendo necesaria la correspondiente operación.

Suplente en la UC, durante la presente temporada Valencia había sumado minutos en 10 partidos en todas las competencias, con un gol en Copa de la Liga y una asistencia en la Liga de Primera.