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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

"Pesadilla" Gómez cree que la UC aún puede pelear el título: "Todos confiamos"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"Lo que más queremos es ganar y tratar de descontar", precisó.

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Martín Gómez, delantero de Universidad Católica, repasó el valioso triunfo obtenido ante Coquimbo Unido en su duelo pendiente por Liga de Primera y analizó las posibilidades que tiene su escuadra de pelear el título pese a la diferencia de 16 puntos con Colo Colo.

En la conferencia previa al duelo con O'Higgins en el Claro Arena de este lunes, el "pesadilla" comentó: "Todos confiamos y mientras matemáticamente se pueda, cada uno confía en que los resultados acompañen, es lo que todos queremos".

"Lo nuestro es ir partido a partido. Obviamente nosotros lo que más queremos es ganar y tratar de descontar. Hay que seguir ganando y tratar de conseguir victorias y lo más puntos que podamos", precisó el atacante del equipo que marcha tercero con 33 puntos en la tabla.

Respecto a su gol frente al cuadro "pirata", Gómez reveló que: "'Fer' (Zampedri) siempre me aconseja. Incluso apenas entré, me habló. Estaba superfeliz de que hubiera hecho el gol y eso se ve en el grupo, que son buena gente".

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