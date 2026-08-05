Sebastián Arancibia seguirá de baja ante Cobresal y es duda para la Copa Libertadores

Luego de perderse el duelo ante Deportes Concepción, el lateral derecho Sebastián Arancibia seguirá de baja en Universidad Católica y se ausentará del partido ante Cobresal.

El futbolista ha sumado variadas lesiones y ahora presentó una distención en el bíceps femoral, lo que además lo tiene en duda para el duelo por Copa Libertadores ante Estudiantes de La Plata.

Ante este escenario, Bernardo Cerezo asoma como el principal candidato para la vacante, aunque Daniel González también aparece como opción al no desconocer el puesto de lateral derecho.

La UC enfrentará a Cobresal este viernes 7 de agosto en el Claro Arena en el inicio de la fecha 18 de la Liga de Primera para luego enfocarse en el partido ante el conjunto pincharrata, a disputarse el próximo martes 11 en La Plata.