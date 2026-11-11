Sebastián Arancibia será operado por lesión sufrida en el clásico universitario

A través de sus canales oficiales, Universidad Católica comunicó que el lateral derecho Sebastián Arancibia deberá ser intervenido quirúrgicamente este jueves 12 de noviembre producto de la grave lesión que sufrió durante el pasado Clásico Universitario.

De acuerdo a lo detallado por la institución precordillerana, el canterano franjeado "será sometido a cirugía de esguince de mediopié inestable (izquierdo) en el Centro Médico Santa Lucía UC Christus", procedimiento que busca corregir la rotura ligamentaria en la zona del empeine.

El carrilero diestro debió abandonar la cancha en el primer tiempo del duelo frente a Universidad de Chile tras una fuerte colisión con un jugador laico, requiriendo asistencia inmediata ante la imposibilidad de apoyar el pie.

Con esta operación, Arancibia le puso fin de manera anticipada a su temporada 2026, transformándose en una sensible baja para el esquema de la "Franja" en la recta final de la Liga de Primera, donde los cruzados batallan por asegurar la clasificación a la próxima Copa Libertadores.