Sebastián Pérez reveló el motivo que lo alejó de la UC: me dijeron que no iba a tener los minutos

Sebastián Pérez, portero titular de Palestino, reveló los motivos que lo llevaron a salir de Universidad Católica al término de la temporada 2024, una donde tuvo escasa presencia por la irrupción de Thomas Gillier en el arco cruzado.

En diálogo con DSports Chile, el guardameta de 35 años afirmó que su alejamiento de la UC "fue por diferentes motivos. Yo buscaba continuidad, me quedaba un año más de contrato y me dijeron que no iba a tener los minutos que yo deseaba, porque estaba Thomas Gillier y le querían dar rodaje a él".

"Zanahoria" manifestó su descontento con ese escenario y remarcó que "no quería estar otro año sin jugar o alternando. El arquero se hace jugando, más allá de la edad que uno tenga, y siempre es positivo seguir jugando y tener una regularidad importante".

Respecto a la regularidad alcanzada en el conjunto de colonia, el golero sostuvo que "era lo que yo buscaba y Palestino me abrió esta puerta. Creo que el 2025 fue muy positivo a nivel personal y grupal también. En la fase de grupos (de la Copa Sudamericana) lo hicimos de buena manera y en el campeonato creo que nos faltó una 'chaucha pal peso' para estar más arriba en la tabla".

Desde su arribo a La Cisterna, Pérez se apoderó el arco disputando un total de 83 partidos, siendo pieza clave en elenco que marcha undécimo en la Liga de Primera y que además se clasificó para la fase de grupos de Copa Sudamericana tras eliminar a Universidad de Chile.